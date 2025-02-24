Сбитый беспилотник упал в жилом районе Севастополя

В Севастополе вечером в понедельник, 24 февраля, силы РЭБ подавили БПЛА, он упал в районе проспекта Победы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам губернатора, боевого заряда у беспилотника не было, дрон был разведывательным. БПЛА спустился на парашюте, поэтому его обнаружение было затруднено, сработали автоматические системы радиоэлектронной борьбы. По данным спасателей, незначительные повреждения получил только фасад многоквартирного дома. Пострадавших в результате происшествия нет.

На месте падения дрона работают спасатели, сотрудники Росгвардии, полицейские.

Вячеслав Рыжков