Макрон заявил о готовности поговорить с Путиным в «подходящий момент»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов к диалогу с Владимиром Путиным, но когда для этого наступит подходящий момент. Он уточнил, что их беседе должны будут предшествовать контакты переговорщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Christian Hartmann / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Christian Hartmann / Reuters

«Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент»,— сказал господин Макрон (цитата по ТАСС).

В последний раз президенты Франции и России общались по телефону в сентябре 2022 года. В феврале 2025-го Эмманюэль Макрон заявил о готовности к разговору с Владимиром Путиным, если это поможет урегулировать конфликт на Украине. На этой неделе господин Макрон не исключил, что власти европейских стран могут возобновить диалог с президентом России. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что «никто не запрещает» французскому президенту позвонить господину Путину, и Москва открыта к контактам.

Об отношениях Парижа и Москвы — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон хочет зонтик пошире».