Макрон заявил о готовности поговорить с Путиным в «подходящий момент»
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов к диалогу с Владимиром Путиным, но когда для этого наступит подходящий момент. Он уточнил, что их беседе должны будут предшествовать контакты переговорщиков.
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: Christian Hartmann / Reuters
«Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент»,— сказал господин Макрон (цитата по ТАСС).
В последний раз президенты Франции и России общались по телефону в сентябре 2022 года. В феврале 2025-го Эмманюэль Макрон заявил о готовности к разговору с Владимиром Путиным, если это поможет урегулировать конфликт на Украине. На этой неделе господин Макрон не исключил, что власти европейских стран могут возобновить диалог с президентом России. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что «никто не запрещает» французскому президенту позвонить господину Путину, и Москва открыта к контактам.
Об отношениях Парижа и Москвы — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон хочет зонтик пошире».