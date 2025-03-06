Лавров: никто не запрещает Макрону позвонить Путину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, хотя президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно обещал созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным, он так этого и не сделал. Российский министр подчеркнул, что Москва открыта к контактам, возможности для телефонного разговора остаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Господин Макрон периодически заявляет так горделиво, что он позвонит Путину, поговорит с ним. У него такие возможности есть, никто, как говорится, не запрещает»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции (цитата по ТАСС). «Наоборот, президент постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами»,— отметил глава российского МИДа.

Эмманюэль Макрон неоднократно созванивался с Владимиром Путиным после ввода российских войск на Украину. Последний раз об их телефонных переговорах сообщалось 11 сентября 2022 года. Незадолго до этого господин Макрон заявил, что провел «сто часов», разговаривая с российским президентом.

В декабре 2023 года Владимир Путин, комментируя сокращение контактов, сказал, что «президент Франции прекратил» отношения с РФ. В Кремле отмечали, что Эмманюэль Макрон не проявлял желания «прислушиваться к позиции российской стороны». Французский президент позднее допускал телефонный разговор лидеров, в частности после того, как в ноябре 2024 года Владимиру Путину позвонил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

О том, как Макрон назвал Россию угрозой для Франции и Европы,— в материале «Ъ».

Лусине Баласян