NYT назвала сумму поставленной на паузу США военной помощи Украине
Высокопоставленные представители администрации США подтвердили The New York Times (NYT), что американский президент Дональд Трамп приостановил поставку всей военной помощи Украине. По данным издания, это затронет поставки оружия и боеприпасов более чем на $1 млрд.
NYT пишет, что решение было принято по итогам серии встреч господина Трампа с его старшими помощниками по национальной безопасности в Белом доме. Собеседники газеты заявили, что распоряжение будет действовать до тех пор, пока президент США не решит, что Украина «продемонстрировала добросовестную приверженность» мирным переговорам с Россией.
28 февраля во время визита в Вашингтон у президента Украины Владимира Зеленского произошел публичный конфликт с Дональдом Трампом из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча была досрочно прекращена, а администрация США обвинила Киев в проявлении неуважения. Белый дом назвал неприемлемым затягивание конфликта России и Украины на годы.
О последствиях конфликта двух стран — в материале «Ъ» «Нет в Америке всенародного одобрения».