Наличные везут в реестр

ЦБ собирается регулировать рынок инкассации, для чего планирует вести реестр участников, которые будут поднадзорны регулятору. Кроме того, для стимулирования этого бизнеса предполагается предусмотреть налоговые льготы. Инкассаторы поддерживают саму идею реформирования отрасли, но расходятся в подходах, а эксперты указывают на сложности в реализации льгот и формирования реестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Банк России представил план по регулированию рынка инкассации, который был разработан на основе обсуждения доклада регулятора, представленного в прошлом году (см. “Ъ” от 2 сентября 2024 года). Одним из основных нововведений станет создание реестра участников рынка, которые будут регулярно отчитываться перед ЦБ и находиться под его надзором. Для увеличения маржинальности бизнеса регулятор предлагает проработать введение налоговых льгот для инкассаторских компаний.

В ходе обсуждения было предложено три модели. Модель «Единый оператор» подразумевала создание единого национального оператора с исключительным правом на осуществление инкассации и перевозки наличных денег. В модели «Конкуренция» речь шла о создании условий для привлечения большего количества организаций к оказанию услуг перевозки наличных денег. Модель «Комбинированная» сочетала условия модели «Конкуренция» с отнесением части поставщиков услуг к категории системно значимых инкассаторских компаний (СЗИК).

От варианта создания единого оператора было решено отказаться, потому что на примере Белоруссии, где эта модель реализована, стало очевидно, что монополизация ведет «к росту цен на услуги, потере гибкости», сокращению инфраструктуры для осуществления наличных платежей. Предпочтительной в Банке России считают комбинированную модель. Однако установить единые требования для определения СЗИК пока «не представляется возможным», поэтому крупнейшие участники рынка — «Росинкас», Сбербанк и ФГУП ГЦСС («Спецсвязь») — имеют «разный статус и разные организационно-правовые формы». Поэтому ЦБ принял решение приступить к реализации модели «Конкуренция», подразумевая впоследствии переход к модели «Комбинированная».

По оценкам BusinesStat, в 2019–2023 годах оборот рынка инкассаторских услуг снизился на 32% — с 31 трлн руб. до 21 трлн руб. Ситуация усугубилась с уходом с рынка одного из крупнейших операторов — «Инкахрана» (см. “Ъ” от 23 ноября 2023 года). Маржинальность инкассаторского бизнеса невысокая, оценивается в 1,5–2% (см. “Ъ” от 2 сентября 2024 года).

При этом крупнейшие участники рынка, признавая необходимость его реформирования, порой занимают противоположные позиции. Председатель экспертного совета «Ассоциации НДО» Дмитрий Поляков уверен, что СЗИК выделять необходимо, но пути реализации надо прорабатывать. По его мнению, налоговые льготы или другие способы стимулирования должны быть одинаковы для всех. «Это будет способствовать удержанию роста тарифов, а по удаленным точкам обеспечит доступность данных услуг и непрерывность их деятельности»,— поясняет эксперт. По мнению Сбербанка, создание единого реестра «позволит усилить прозрачность рынка, обеспечить необходимый уровень надежности и повысить качество инкассаторских услуг».

Вместе с тем президент объединения «Росинкас» Василий Медведев считает, что основная проблема рынка инкассации — отсутствие справедливой конкуренции. В частности, он отмечает сложность конкуренции с экосистемами, у которых «услуга инкассации входит в комплекс услуг корпоративного сегмента и продается в пакете с другими услугами». Кроме того, по его словам, «Спецсвязь» работает по отдельному закону, перевозя специальные грузы и ценности, и не поднадзорна Банку России. Поэтому «Росинкас» поддерживает введение налоговых льгот, но они должны быть только у тех компаний, для которых перевозки ценностей являются основной услугой. «Распространять эти льготы на кредитные организации, работающие в последние годы со сверхприбылью, идея сомнительная»,— считает он.

Эксперты также отмечают необходимость реформирования рынка, однако считают недостаточным введение реестра и предоставления льгот. По мнению МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексея Войлукова, цель, поставленная Банком России в модели «Конкуренция», привлечь на рынок новых игроков выглядит труднореализуемой, поскольку этот бизнес низкомаржинальный и изменить это даже при помощи налоговых льгот вряд ли удастся.

Нет полного понимания и о принципах формирования реестра. Василий Медведев считает, что включение компаний в реестр должно быть основано на определенном стандарте, но сейчас это невозможно сделать, поскольку участники рынка не находятся в равных условиях. Алексей Войлуков считает, что реестр должен быть исключительно информативным ресурсом — знаком качества, показывающим, что с компаниями из реестра работать безопасно, а запрещать любую инкассацию тем, кто не в реестре, не имеет смысла.

Максим Буйлов