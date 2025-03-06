NYT: приостановка американской помощи Украине может быть недолгой

Военная помощь Украине со стороны США может возобновиться, если Киев уступит требованиям Белого дома, пишет New York Times. О возможности того, что Украина пойдет на встречу США в скором времени, говорят чиновники администрации президента США Дональда Трампа. Сам господин Трамп в своем обращении к Конгрессу во вторник сказал, что ценит желание президента Украины сесть за стол переговоров, сообщает NYT.

Прекращение поставок лишит Украину ПВО, ракет, артиллерии, данных военной разведки, а также технической поддержки и обслуживания военной техники, пишет газета со ссылкой на военных экспертов. При этом Киев может искать способы продолжить борьбу при поддержке Европы, если посчитает, что США — несправедливый посредник мирного урегулирования конфликта, считает издание.

По данным NYT, приостановка всей военной помощи Украине затронула поставки оружия и боеприпасов более чем на $1 млрд. Издание сообщало, что решение было принято по итогам серии встреч господина Трампа с его старшими помощниками по национальной безопасности в Белом доме.

28 февраля во время визита в Вашингтон у президента Украины Владимира Зеленского произошел публичный конфликт с Дональдом Трампом из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. После этой встречи Белый дом назвал неприемлемым затягивание конфликта России и Украины на годы.

О приостановке поддержки Украины — в материале «Ъ».