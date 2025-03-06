После проверки прокуратуры власти восстановили памятники ВОВ на Дону

В Ростовской области после вмешательства прокуратуры Родионово-Несветайского района были восстановлены памятники воинам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Проверка показала, что мемориалы в хуторах Болдыревке и Дарьевке находились в плохом состоянии, что привело к обрушению частей памятников, утрате фрагментов имен погибших и отслоению отделочных материалов.

Уточняется, что чиновниками меры к устранению нарушений не принимались. Таким образом, прокуратура потребовала от главы администрации Болдыревского сельского поселения принять меры к восстановлению памятников. Также в суд было подано исковое заявление с требованием обязать местные власти провести ремонтные и отделочные работы. После вмешательства надзорного ведомства памятники восстановили.

Как писал «Ъ-Ростов» ранее, в Ростовской области местный житель предстанет перед судом за повреждение памятной доски, которую установили в честь ветерана Великой Отечественной войны.

Снежана Стодольская