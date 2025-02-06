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Жителя Красного Сулина за повреждения мемориальной доски ожидает суд

В Ростовской области местный житель предстанет перед судом за повреждение памятной доски, которую установили в честь ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Росси по Ростовской области.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В отношении местного жителя заведено уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенного на территории Российской Федерации мемориального сооружения, увековечивающего память лица, защищавшего Отечество и его интересы в период Великой Отечественной войны).

Следствие установило, что в ноябре 2024 года фигурант умышленно повредил мемориальную доску на фасаде жилого дома в г. Красный Сулин. Мемориал был установлен в честь ветерана Великой Отечественной войны.

Уточняется, что обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб, восстановив мемориал. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что 18-летнего жителя Шахт будут судить за помощь мошенникам.

Снежана Стодольская

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