Жителя Красного Сулина за повреждения мемориальной доски ожидает суд

В Ростовской области местный житель предстанет перед судом за повреждение памятной доски, которую установили в честь ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Росси по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В отношении местного жителя заведено уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенного на территории Российской Федерации мемориального сооружения, увековечивающего память лица, защищавшего Отечество и его интересы в период Великой Отечественной войны).

Следствие установило, что в ноябре 2024 года фигурант умышленно повредил мемориальную доску на фасаде жилого дома в г. Красный Сулин. Мемориал был установлен в честь ветерана Великой Отечественной войны.

Уточняется, что обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб, восстановив мемориал. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что 18-летнего жителя Шахт будут судить за помощь мошенникам.

Снежана Стодольская