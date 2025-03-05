Белый дом: США пересматривают свои отношения с Украиной

США пересматривают все стороны своих отношений с Украиной в сфере безопасности. Так помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолц ответил на просьбу журналиста прокомментировать приостановку Вашингтоном передачи Киеву разведданых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Уолц

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Майк Уолц

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Мы ставим на паузу, оцениваем и пересматриваем все, что касается наших отношений в области безопасности»,— сказал господин Уолц в интервью CBS News.

При этом Майк Уолц отметил, что ранее обсуждал со своим украинским коллегой возможную площадку, время для проведения переговоров об урегулировании конфликта и состав делегаций на них.

О приостановке передачи Украине разведданных сегодня, 5 марта, сообщил Sky News. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что «пауза в том, что касается военных вопросов и разведки» необходима, чтобы «призвать всех обеспечить мир во всем мире».

Разведданные не передаются из-за приостановки Вашингтоном военной помощи Киеву. Решение было принято вскоре после того, как на переговорах в Белом доме Дональд Трамп и Владимир Зеленский поспорили на повышенных тонах о способах урегулирования российско-украинского конфликта. Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне заявил, что Вашингтон может продолжить поставки помощи Киеву в случае возобновления переговоров о соглашении по полезным ископаемым.

Подробнее о приостановке помощи — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».