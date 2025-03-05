Белый дом: США пересматривают свои отношения с Украиной
США пересматривают все стороны своих отношений с Украиной в сфере безопасности. Так помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолц ответил на просьбу журналиста прокомментировать приостановку Вашингтоном передачи Киеву разведданых.
Майк Уолц
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
«Мы ставим на паузу, оцениваем и пересматриваем все, что касается наших отношений в области безопасности»,— сказал господин Уолц в интервью CBS News.
При этом Майк Уолц отметил, что ранее обсуждал со своим украинским коллегой возможную площадку, время для проведения переговоров об урегулировании конфликта и состав делегаций на них.
О приостановке передачи Украине разведданных сегодня, 5 марта, сообщил Sky News. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что «пауза в том, что касается военных вопросов и разведки» необходима, чтобы «призвать всех обеспечить мир во всем мире».
Разведданные не передаются из-за приостановки Вашингтоном военной помощи Киеву. Решение было принято вскоре после того, как на переговорах в Белом доме Дональд Трамп и Владимир Зеленский поспорили на повышенных тонах о способах урегулирования российско-украинского конфликта. Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне заявил, что Вашингтон может продолжить поставки помощи Киеву в случае возобновления переговоров о соглашении по полезным ископаемым.
Подробнее о приостановке помощи — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».