Суд объединил иски о незаконных выборах мэра Березовского

Березовский городской суд объединил в одно производство иск победившей на выборах главы города Юлии Маслаковой к гордуме с иском депутата местной думы Михаила Киндрася. Поводом для объединения стало то, что претензии обоих исковых заявлений заключаются в нарушениях депутатами избирательного законодательства во время голосования за избрание главы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В судебном заседании Юлия Маслакова и Михаил Киндрась не присутствовали, их интересы представляли юристы — Дмитрий Короташ и Михаил Языков. От комментариев по делу они отказались. Ранее суд уже откладывался для разрешения вопроса об объединении двух исков. Первое судебное слушание по существу назначено на 19 марта.

Напомним, победившая на выборах главы Березовского Юлия Маслакова обратилась в суд с иском к городской думе для того, чтобы добиться отмены решения о своем избрании, так как перед голосованием она взяла самоотвод. По ее мнению, депутаты нарушили избирательное законодательство во время голосования за избрание главы.

Голосование депутатов думы Березовского по вопросу избрания главы муниципалитета прошло 30 января. Конкурсная комиссия допустила до голосования депутатов только двух кандидатов: действующего главу Евгения Писцова (ЕР) и начальника отдела инвестиционного развития местной администрации, жену личного водителя градоначальника Юлию Маслакову. Госпожа Маслакова получила 17 голосов, господин Писцов — всего шесть.

Депутаты тогда пояснили корреспонденту «Ъ-Урал», что голосовали «не за Юлию Маслакову, а против Евгения Писцова». На собственную инаугурацию госпожа Маслакова не явилась, в ближайшее время в Березовском будут назначены перевыборы. До этого времени главой муниципалитета остается мэр Евгений Писцов.

Ранее во время заседания думы Березовского Евгений Писцов заявил, что депутаты думы Березовского выполняют «поставленную задачу — снести действующего главу».

Мария Шараева