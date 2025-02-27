Суд отложил рассмотрение иска победительницы выборов мэра Березовского к гордуме

Березовский городской суд до 5 марта отложил рассмотрение иска победившей на выборах главы города Юлии Маслаковой к гордуме из-за нарушения депутатами избирательного законодательства. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, перерыв в рассмотрении иска объявлен, чтобы решить вопрос об объединении данного дела с административным делом депутата местной думы Михаила Киндрася, который направил аналогичный иск к местной думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сама Юлия Маслакова не пришла на судебное заседание, ее интересы представлял адвокат Дмитрий Короташ. «Вы пытаетесь создать психоэмоциональную ситуацию в простом юридическом споре», — сказал журналистам после заседания защитник, отказавшись от более подробных комментариев по делу.

Напомним, победившая на выборах главы Березовского Юлия Маслакова обратилась в суд с иском к городской думе для того, чтобы добиться отмены решения о своем избрании, так как перед голосованием она взяла самоотвод. По ее мнению, депутаты нарушили избирательное законодательство.

Голосование депутатов думы Березовского по вопросу избрания главы муниципалитета прошло 30 января. Документы на участие в конкурсе на пост мэра подали 10 претендентов, включая председателя местной думы Алексея Горевого («Единая Россия», ЕР), однако конкурсная комиссия допустила до голосования депутатов только двух кандидатов: действующего главу Евгения Писцова (ЕР) и начальника отдела инвестиционного развития местной администрации, жену личного водителя градоначальника Юлию Маслакову. Госпожа Маслакова получила 17 голосов, господин Писцов — всего шесть.

Депутаты тогда пояснили корреспонденту «Ъ-Урал», что голосовали «не за Юлию Маслакову, а против Евгения Писцова». На собственную инаугурацию госпожа Маслакова не явилась, в ближайшее время в Березовском будут назначены перевыборы. До этого времени главой муниципалитета остается мэр Евгений Писцов.

Мария Шараева