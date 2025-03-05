Главные новости к утру 5 марта

В Белореченске в Краснодарском крае произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Один из пострадавших получил ожоги 70% тела и находится в реанимации, сообщил глава района Сергей Сидоренко. По данным МЧС, всего пострадали пять человек. В гостинице разместили более 20 эвакуированных жителей.

В Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) нейтрализованы четверо боевиков, планировавшие теракт на объекте регионального управления МВД в Каспийске. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). По информации НАК, боевики были связаны с ИГ («Исламское государство»; признано террористическим и запрещено в РФ).

Президент США Дональд Трамп выступил с посланием перед Конгрессом. По словам главы Белого дома, он получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее приступить к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Трансляцию вел Белый дом.

США не намерены в ближайшее время подписывать соглашение с Украиной по полезным ископаемым, заявил министр финансов Скотт Бессент. Его слова приводит в соцсети Х журналистка Fox News Джеки Хайнрих. Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее писало, что стороны могут подписать соглашение вечером 4 марта (утро 5 марта по мск).

За вторую половину 2024 года результативность интернет-мошенничества по краже аккаунтов Telegram увеличилась на четверть. Только одной из семи обнаруженных специалистами русскоязычных групп удалось украсть более 1,2 млн учетных записей пользователей из России и других стран.