Четверо боевиков нейтрализованы в Дагестане

В Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) нейтрализованы четверо боевиков, планировавшие теракт на объекте регионального управления МВД в Каспийске. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). По информации НАК, боевики были связаны с ИГ («Исламское государство»; признано террористическим и запрещено в РФ).

«На месте боестолкновения и в находящемся поблизости тайнике обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним»,— сказано в заявлении ведомства (цитата по ТАСС).

Уточняется, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Режим КТО был объявлен в поселке Семендер Кировского района Махачкалы с 00:25 мск в ночь на 5 марта. При попытке задержания боевики открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Позже злоумышленников блокировали на окраине поселка.