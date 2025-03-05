После обрушения дома на Кубани более 20 человек разместили в гостинице

Один из пострадавших при обрушении жилого дома в Белореченске в Краснодарском крае получил ожоги 70% тела и находится в реанимации, сообщил глава района Сергей Сидоренко. Он уточнил, что второй пострадавший получил перелом бедра. В гостинице разместили более 20 эвакуированных жителей.

«В пункт временного размещения отправлен 21 житель, им оказана вся необходимая (помощь.--"Ъ"), размещены в гостиничные номера, обеспечены питанием»,— рассказал господин Сидоренко в Telegram. Он добавил, что частично обрушенное здание оцеплено, на месте работают службы оперативного реагирования.

Обрушение между четвертым и пятым этажом в жилом доме по улице Красной произошло в ночь на 5 марта. По предварительной информации МЧС, в пятиэтажном здании произошел «хлопок газовоздушной смеси». МЧС ранее сообщало о пяти пострадавших. Эвакуированы были 54 человека, в том числе 12 детей.