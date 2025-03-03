Суд арестовал обвиняемого в похищении двух подростков в Каменске-Уральском

Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал 19-летнего Ивана Петрова, обвиняемого в похищении двух несовершеннолетних в декабре 2024 года совместно с 21-летнем Давидом Анашкиным, который ранее был арестован вместе с подельниками за похищение и избиение девушек на местной автомойке, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый Иван Петров

Фото: Свердловский областной суд Обвиняемый Иван Петров

Фото: Свердловский областной суд

«Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей на срок до 1 мая 2025 года», — говорится в сообщении суда. Ивану Петрову предъявлено обвинение по п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По версии следствия, инцидент произошел 2 декабря 2024 года. Иван Петров совместно с Давидом Анашкиным похитили юношу и девушку и привезли их на автомойку по ул. Карла Маркса в Каменске-Уральском. Там они применили к ним физическое насилие, после чего перевезли потерпевших в одну из квартир, откуда отпустили днем 3 декабря. По данным СУ СКР по Свердловской области, поводом для похищения подростков стали «возникшие у фигурантов к потерпевшим претензии имущественного характера».

Напомним, в конце февраля суд арестовал Давида Анашкина и двух его подельников в возрасте 17 и 16 лет по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и по п. «а» ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 3 января в период с 19:00 до 00:00 они усадили двух девушек в автомобиль и привезли их на местную автомойку, где ударили их руками и ногами по голове и туловищу. Одна из девушек несовершеннолетняя. На следующий день после происшествия законные представители пострадавших обратились с заявлением полицию.

По данным СК, уголовное дело в отношении Ивана Петрова будет соединено в одно производство с ранее возбужденным делом по предыдущим эпизодам группы молодых людей.

Мария Шараева