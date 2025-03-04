Пентагон отрицает приостановку киберопераций против России

Глава Пентагона Пит Хегсет не отдавал приказ Киберкомандованию США прекратить операции против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя оборонного ведомства. По его словам, господин Хегсет «не отменял и не приостанавливал никаких киберопераций» против российской стороны, и эта деятельность остается одним из приоритетов Пентагона.

О том, что Пентагон приказал Киберкомандованию остановить операции против России, на прошлой неделе сообщило издание The Record со ссылкой на источники. Аналогичные данные привела The New York Times. Как отмечает Bloomberg, эта информация вызвала гневную реакцию со стороны Демократической партии, включая лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера.

18 февраля в Эр-Рияде прошла первая с февраля 2022 года встреча делегаций России и США. Они обсудили в том числе восстановление двусторонних отношений. 27 февраля дипломаты двух стран встретились в Стамбуле. По данным CNN, США и Россия ускорили подготовку встречи двух президентов.

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