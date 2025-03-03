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Коммерсантъ FM
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Пентагон решил прекратить кибератаки против РФ еще до ссоры Трампа с Зеленским

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить операции против России еще до публичной ссоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Издание пишет, что этот шаг, «по-видимому, является частью более широких усилий по вовлечению Владимира Путина в переговоры по Украине и новые отношения со Штатами».

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Подробности приказа Пентагона неизвестны, а «грань между наступательными и оборонительными кибероперациями зачастую размыта», отмечает NYT. Как пояснили бывшие чиновники, приказы о приостановке военных операций часто отдают «во время деликатных дипломатических переговоров, чтобы не сорвать их». Как утверждает газета, США рассчитывают, что Россия «ответит взаимностью» и прекратит «теневую войну» против Штатов и их союзников в Европе. Речь идет о кибератаках и диверсия, ответственность за которые западные правительства возлагали на российские власти.

О том, что Пентагон приказал Киберкомандованию остановить операции против России, стало известно на прошлой неделе. The Record писало, что решение Пентагона может сорвать некоторые миссии Киберкомандования на Украине. Отношения Вашингтона и Киева ухудшились после встречи господ Трампа и Зеленского, прошедшей 28 февраля. Она переросла в публичный спор из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. На этом фоне США могут прекратить военную помощь Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Нет в Америке всенародного одобрения».

Фотогалерея

Скандальная встреча Трампа и Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского на крыльце Белого дома

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского на крыльце Белого дома

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах

Разговор проходил на повышенных тонах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского на крыльце Белого дома

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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