Пентагон решил прекратить кибератаки против РФ еще до ссоры Трампа с Зеленским

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить операции против России еще до публичной ссоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Издание пишет, что этот шаг, «по-видимому, является частью более широких усилий по вовлечению Владимира Путина в переговоры по Украине и новые отношения со Штатами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annabelle Gordon / Reuters Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Подробности приказа Пентагона неизвестны, а «грань между наступательными и оборонительными кибероперациями зачастую размыта», отмечает NYT. Как пояснили бывшие чиновники, приказы о приостановке военных операций часто отдают «во время деликатных дипломатических переговоров, чтобы не сорвать их». Как утверждает газета, США рассчитывают, что Россия «ответит взаимностью» и прекратит «теневую войну» против Штатов и их союзников в Европе. Речь идет о кибератаках и диверсия, ответственность за которые западные правительства возлагали на российские власти.

О том, что Пентагон приказал Киберкомандованию остановить операции против России, стало известно на прошлой неделе. The Record писало, что решение Пентагона может сорвать некоторые миссии Киберкомандования на Украине. Отношения Вашингтона и Киева ухудшились после встречи господ Трампа и Зеленского, прошедшей 28 февраля. Она переросла в публичный спор из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. На этом фоне США могут прекратить военную помощь Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Нет в Америке всенародного одобрения».