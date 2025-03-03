Хинштейн назвал саботажем застройку леса в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства обвинил руководство принадлежащего региону АО «Корпорация развития Курской области» в саботаже его решения о введении моратория на строительство жилья в Железногорске.

Стройка 17-этажного дома в лесопарковой зоне Железногорска была приостановлена в начале февраля. На сегодняшнем заседании господин Хинштейн сказал, что корпорация отказалась выполнить это решение. «Это не первый вопрос к действиям корпорации и ее руководства, которое почему-то считает себя выше всех. Я не знаю, или воздух печальный внутри корпорации портит вроде бы адекватных людей, или что-то еще. Решение принято, никакого строительства жилья в ближайшее время не будет. Если это попытка застроить территории, которые де-юре не являются лесным участком, но де-факто служат местом отдыха для людей, я против такой стройки. Попытки руководства корпорации каким-то образом сохранить этот проект воспринимаю как прямой саботаж»,— сказал господин Хинштейн. Он поручил подчиненным подготовить все необходимые правовые решения для запрета строительства и потребовал от врио гендиректора Александра Бережного объяснений.

Корпорация развития Курской области была создана правительством региона для ведения инвестиционных проектов. В 2022 году через нее велось финансирование строительства линий обороны на границе с Курской областью. В конце прошлого года бывшие топ-менеджеры стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при организации работ. Позже полиция возбудила еще одно дело о махинациях с государственной недвижимостью корпорации в Москве.

Сергей Толмачев, Воронеж