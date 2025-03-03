T2 скоро выходит в Ставропольский край

Оператор мобильной связи, готовится к запуску операций под собственным брендом в Ставропольском крае. Это первый для компании регион в Северо-Кавказском федеральном округе. С выходом на новый рынок общее число регионов Т2 увеличивается до 70.



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Запуск сети Т2 в Ставропольском крае состоится 20 марта 2025 года. В основе работы нового оператора – концепция «Другие правила. Новый уровень». Миссия компании – менять качество жизни, создавать альтернативу рыночным практикам, предлагать понятный, стильный и честный продукт. Услуги Т2 задают тренды на рынке мобильной связи, поддерживают интересы клиентов и консолидируют решения от сильнейших партнеров. После старта операций жителям региона станут доступны все преимущества оператора: качественная связь, клиентский сервис мирового уровня и уникальные продукты T2.

Сейчас компания завершает подготовку технической инфраструктуры к началу работы. В регионе компания обладает лицензиями на работу в стандартах 2G/4G. Уже на старте Т2 предложит клиентам хорошее покрытие и надежную связь в центре городов и спальных районах, за городом, в туристических локациях, санаториях и ключевых транспортных хабах. По итогам 2024 года Т2 построила в регионах присутствия 36 тыс. новых базовых станций и 6 тыс. сайтов, при этом значимая их часть пришлись на новый регион. На запуске клиентам будут доступны высокотехнологичные решения, радикально влияющие на качество клиентского опыта, которые компания запустила на территории присутствия в 2024-2025 гг.

Компания завершает строительство сети дистрибуции. Помимо развития собственной розницы, оператор заключил соглашения о продаже SIM карт с федеральными и локальными партнерами. При построении сети Т2 ориентируется на аналитику «больших данных», которая помогает выбрать наиболее трафиковые и востребованные локации. Так, чтобы они располагались на пути следования клиентов: по пути домой, в офис или во время шопинга. При этом компания делает ставку на цифровые каналы, что позволяет пользователям максимально быстро, безопасно и удобно подключиться к сети оператора. Предзаказ SIM-карт уже сейчас можно оформить по ссылке.

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3 марта оператор запустил в Ставропольском крае рекламную кампанию, анонсирующую выход Т2 в регион. Видео подчеркивает особенности края и знакомит аудиторию с брендом. Первый кадр показывает главных героев рекламы Т2 – Босса и его команду: они появляются посреди золотых пшеничных полей. Но вдруг над верхушками колосьев проносится ветер цвета мадженты – одной из основных характеристик айдентики бренда. Ветер летит над домами, парковками, окружает людей – он предвещает время других правил в Ставрополье. Вместе с ним – приход уникальных продуктов оператора, которые компания предложила первой в мировом телекоме. Это в том числе несгорающие остатки минут и гигабайтов, возможность пользоваться связью при минусе и делиться гигабайтами с другими пользователями.

После выхода T2 на рынок края география присутствия компании расширится до 70 регионов. Ставропольский филиал войдет в структуру макрорегиона «Юг» Т2, который сейчас включает ростовский, краснодарский и волгоградский филиалы.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Т2:

«Запуск сети Т2 в Ставропольском крае – событие, которое мы ждали с нетерпением. Начало операций в регионе позволит нам продолжить реализацию нашей миссии по обеспечению жителей страны качественными и доступными услугами мобильной связи. Сейчас компания находится на финальном этапе подготовки: технические специалисты доводят до совершенства настройку сетевого оборудования, розничный блок завершает организацию торгового пространства. Ставропольцам будет доступна не только широкая линейка тарифных планов, но и большое количество других выгодных продуктов, не связанных напрямую с мобильной связью. Мы уверены, что наши услуги будут интересны и жителям региона, и бизнес-аудитории: Т2 выступает трендсеттером телеком-рынка и готова предложить клиентам уникальные для отрасли решения».

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