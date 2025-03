Генпрокуратура признала нежелательными две бельгийские организации

Генпрокуратура признала нежелательными в России бельгийскую НПО Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее молодежное крыло European Liberal Youth. По версии ведомства, это одна из «наиболее антироссийски настроенных» организаций Евросоюза. Утверждается, что НПО занимается дискредитацией политики России и обвиняет органы власти в нарушении демократических принципов, прав и свобод.

Согласно пресс-релизу генпрокуратуры, с начала военной операции на Украине оба бельгийских НПО призывали к международной изоляции России, ужесточению санкций и военной и финансовой помощи Украине. Они также поддержали вторжение ВСУ в Курскую область и призывали США и Европу разрешить удары дальнобойным оружием вглубь России, заявило ведомство.

С начала года генпрокуратура признала нежелательными уже несколько зарубежных организаций. 7 февраля такое решение было принято в отношении норвежского издателя The Barents Observer (признан нежелательным), 13 февраля — португальской Ассоциации свободных россиян (признана нежелательной), 24 февраля — в отношении сербской НПО «Российское демократическое общество» (признана нежелательной). В Госдуме также предложили признать нежелательной британскую BBC.