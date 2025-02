Генпрокуратура признала нежелательным норвежского издателя The Barents Observer

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность норвежской неправительственной организации The Independent Barents Observer AS, владеющей интернет-изданием The Barents Observer. В сообщении ведомства говорится, что публикации издания «имеют ярко выраженную антироссийскую направленность».

«Примечательно, что их подготовкой занимаются покинувшие страну граждане Российской Федерации, включенные в реестр иностранных агентов или в перечень террористов и экстремистов»,— сообщили в Генпрокуратуре.

The Barents Observer основано в 2002 году норвежскими журналистами. Издание освещает события в странах, примыкающих к Баренцеву морю,— в Норвегии, России, Финляндии и Швеции. С 2022 года портал сотрудничает с российскими журналистами «в изгнании», говорится на сайте издания. В частности, в The Barents Observer работают Олеся Кривцова, покинувшая Россию из-за уголовного преследования по статьям о дискредитации российской армии, а также бывший глава Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, признанный иностранным агентом в марте 2023 года.

Полина Мотызлевская