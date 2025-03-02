Лавров назвал Трампа прагматиком, а его администрацию — вменяемой

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал президента США Дональда Трампа прагматиком, выступающим за «здравый смысл». Представителей администрации господина Трампа — госсекретаря Марка Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолца — господин Лавров назвал «абсолютно вменяемыми людьми».

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Они разговаривают, исходя из того, что они не командуют нами, и мы ими не командуем. Просто две серьезные страны сели поговорить, где у них что не так»,— прокомментировал господин Лавров переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде в интервью «Красной звезде» (фрагмент беседы опубликован на сайте МИД).

В столице Саудовской Аравии 18 февраля прошли первые с начала военных действий на Украине переговоры России и США. Они были направлены на восстановление отношений стран. Встреча продлилась 4,5 часа с учетом перерывов.

Среди прочего стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне и устранить «раздражители» в отношениях стран. Помимо развития дипломатических отношений между странами, развивается экономическое взаимодействие — 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова предложить США сотрудничество в проектах по добыче редкоземельных металлов. Впрочем, по мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ожидать результатов в экономической сфере пока не приходится.

Подробнее о переговорах России и США — в материале «Ъ» «Украина за скобками».