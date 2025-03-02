Главные новости к утру 2 марта

Завершился первый этап сделки о прекращении огня между Израилем и «Хамасом». Власти Израиля приняли план США о продлении прекращения боевых действий в секторе Газа на период Рамадана и Пасхи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС на саммите 6 марта, вероятно, одобрит дополнительный пакет помощи Украине на «сотни миллиардов евро». По его словам, средства будут выделены из доходов с замороженных активов России.

Агентство Bloomberg узнало, что администрация президента США Дональда Трампа ждет публичных извинений от президента Украины Владимира Зеленского.

Россия и ЦАР договорились о расширении оборонного и экономического сотрудничества между странами. Москва также готова продолжать содействовать укреплению безопасности в республике.