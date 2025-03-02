Россия и ЦАР договорились расширить оборонное сотрудничество

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров посетил Центральноафриканскую республику (ЦАР), где встретился с президентом страны Фостен-Арканж Туадерой и министром обороны Клодом-Рамо Биро. По итогам переговоров Россия и ЦАР договорились расширить сотрудничество в оборонной сфере.

«Был подтвержден настрой российской стороны продолжать оказывать содействие народу ЦАР в укреплении безопасности в стране. Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в оборонной и экономической сферах»,— сообщило посольство России в ЦАР в Telegram-канале.

С 2018 года между Россией и ЦАР действует соглашение о военном сотрудничестве. Оно включает в себя отправку в Центральноафриканскую республику российских инструкторов и обучение военнослужащих ЦАР в России.

16 января Фостен-Арканж Туадера посетил Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили вопросы экономики, безопасности и гуманитарных проблем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аз есмь ЦАР».