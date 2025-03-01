Российские войска взяли Скудное и Бурлацкое в ДНР

Вооруженные силы России заняли село Скудное и поселок Бурлацкое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны. Скудное находится в Великоновосёлковском районе, вблизи границы ДНР и Запорожской области. В том же районе расположен поселок Бурлацкое.

Минобороны регулярно отчитывается о взятии населенных пунктов в ДНР. В декабре глава военного ведомства Андрей Белоусов говорил, что под контролем ВСУ остается 25–30% территории республики. 18 февраля армия России взяла Ямполовку в ДНР, 21 февраля — населенные пункты Надеждинка и Новосёлка, 23 февраля — Улаклы и Новоандреевку.