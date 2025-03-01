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Коммерсантъ FM
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Теннисистка Блинкова вышла в парный финал турнира в Остине

Россиянка Анна Блинкова в паре с китаянкой Юэ Юань прошла в финал теннисного турнира в американском Остине. Блинкова и Юэ обыграли представительниц Испании Алену Большову и Ивон Кавалье-Реймерс со счетом 2:6, 6:1, 11:9. Матч продлился 1 час 10 мин.

Анна Блинкова

Анна Блинкова

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Анна Блинкова

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Вчера, 28 февраля, Блинкова вылетела из одиночной сетки на стадии четвертьфинала. Из соревнований также выбыла россиянка Диана Шнайдер. Турнир в США относится к категории WTA-250 и продлится до 2 марта. Его призовой фонд превышает $275 тыс.

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