Россиянка Шнайдер вылетела с теннисного турнира в Остине

Россиянка Диана Шнайдер проиграла румынке Сорану Кырстю во втором круге теннисного турнира WTA в Остине. Игра продлилась 2 часа 4 мин и закончилась со счетом 6:3, 2:6, 6:4 в пользу Кырсти. В четвертьфинале она встретится с победительницей матча между американкой Маккартни Кесслер и испанкой Кристиной Букшей.

20-летняя Шнайдер занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету четыре победы на турнирах WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема был выход в четвертый круг US Open в августе 2024 года. В феврале она вылетела с теннисного турнира WTA в Дубае.

Турнир в США относится к категории WTA-250 и продлится до 2 марта. Его призовой фонд превышает $275 тыс.