Россиянка Шнайдер вылетела с теннисного турнира WTA в Дубае

Россиянка Диана Шнайдер проиграла чешской теннисистке Линде Носковой во втором круге турнира категории WTA 1000 в Дубае. Игра продлилась 2 часа 7 минут и закончилась со счетом 6:7 (8:10), 6:4, 3:6 в пользу чешки. В третьем круге Носкова сыграет с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и американкой Джессикой Пегулой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Шнайдер

Фото: dubaidutyfreetennischampionships.com Диана Шнайдер

Фото: dubaidutyfreetennischampionships.com

Шнайдер 20 лет, она занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету четыре победы на турнирах WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема стал выход в четвертый круг US Open в августе 2024 года. В том же году вместе с Миррой Андреевой дошла до четвертьфинала турнира WTA 1000 в Пекине. В начале 2025 года они в паре выиграли турнир WTA 500 в Брисбене, обыграв в финале Анну Калинскую и Присциллу Хон.

Турнир в Дубае относится к категории WTA 1000, его призовой фонд превышает $3,6 млн. Соревнования проводятся на покрытии хард и закончатся 22 февраля.

Об успехах российских теннисисток — в материале «Ъ» «Екатерина Александрова остановила лидера».