MET продолжит краткосрочные поставки газа в Молдавию в марте

Сотрудничество «Молдовагаз» с MET Group по краткосрочным поставкам газа продолжится в марте нынешнего года, сообщил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале. Предыдущие поставки, отметил он, были выполнены в полном соответствии с контрактными обязательствами. Глава Приднестровья Вадим Красносельский в своем Telegram-канале также сообщил, что механизм поставки в Приднестровье газа продолжает действовать и договоренность на очередной период достигнута.

Как писал «Ъ», венгерская MET Group с 10 февраля может стать основным поставщиком газа в Приднестровье, которое в январе осталось без газа, тепла и электроэнергии после окончания соглашения о транзите газа через Украину. На период с 1 февраля по 10 февраля Тирасполь воспользовался грантом ЕС €20 млн на закупку газа с европейского рынка. После этого Приднестровье перешло на обеспечение газом венгерской компанией при участии «Молдовагаза». На февраль дочерние структуры MET бронировали мощности Трансбалканского газопровода на точке входа Исакча—Орловка на границе Румынии и Украины, а также на точке входа Унгены на границе Румынии и Молдавии (газопровод Яссы—Кишинев). Мощность бронирования — до 5 млн куб. м в сутки.

О ситуации в Приднестровье — «Ъ» «Венгрение газовых технологий».