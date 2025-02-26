Банк России рассказал о ходе работы по разморозке активов

ЦБ ведет работу по разблокировке замороженных активов российских инвесторов в нескольких направлениях, заявил заместитель директора Департамента инвестиционных финансовых посредников Валерий Красинский на конференции «Финансовый рынок. Итоги и новые ориентиры».

«Есть более организационный механизм, так называемый ЗПИФА, то есть амортизируемый ЗПИФ, куда были выделены заблокированные активы из розничных ПИФ. Эти фонды действуют — уже удалось произвести погашение паев на 12 млрд руб. Понятно, что это еще не все»,— рассказал господин Красинский.

В рамках централизованного выкупа через торги, по его словам, удалось реализовать примерно 10,5 млрд руб. «У нас было два этапа торгов. Один был летом, второй осенью. Всего было подано около миллиона заявок от физических лиц на 35 млрд руб. В торгах участвовали чуть больше 100 финансовых посредников, в частности управляющие компании, брокеры и индивидуальные доверительные управляющие. В этом году ведется работа по повторению этого механизма»,— пояснил он. Кроме того, отметил Валерий Красинский, известно, что отдельные участники рынка по своим каналам ведут переговоры с нерезидентами, чтобы организовывать частные выкупы.

На форуме «Кибербезопасность в финансах» председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в прошлом году было разморожено около 570 млрд руб. из заблокированных средств российских инвесторов.

Подробнее о процессе разморозки активов — в материале «Ъ» «Объем ставят на паузу».