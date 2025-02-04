Песков: Россия продолжит добиваться допуска спортсменов на Олимпиаду

Россия продолжит поддерживать контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК), чтобы добиться допуска россиян к соревнованиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В тоже время он отметил, что для этого потребуются дополнительные усилия и время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время пресс-колла Дмитрия Пескова попросили прокомментировать, как в Кремле оценивают шансы на допуск российской сборной до участия в Олимпийских играх в Италии. Господин Песков счел хорошими новостями решение некоторых федераций предоставить возможность «отдельно взятым спортсменам» из РФ принимать участие в соревнованиях.

«Мы естественно продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОК. Мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и нашей олимпийской сборной. Придется потратить еще дополнительные усилия и время для того, чтобы урегулировать эту проблему»,— заверил пресс-секретарь.

На парижскую Олимпиаду в 2024 году были допущены 15 россиян в нейтральном статусе. Из них медаль завоевали только теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева, которые получили серебро в парном разряде.

В январе президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, кандидат в президенты МОК Йохан Элиаш заявил что спортсмены из России и Белоруссии, не связанные с силовыми структурами, не несут ответственность за деятельность правительства. Он призвал допустить российских и белорусских лыжников до международных соревнований на тех же условиях, что применялись к спортсменам на ОИ в Париже.

Подробности — в материале «Ъ» «Отказ от парижской моды».