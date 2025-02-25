Калинская снялась с теннисного турнира WTA в Мексике из-за болезни

Россиянка Анна Калинская не примет участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мериде (Мексика) из-за болезни. Для участия в турнире ей выдали wild card после проигрыша на турнире в Дубае в феврале. Ее место в турнирной сетке заняла хорватка Донна Векич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Калинская

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Анна Калинская

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

26-летняя Калинская занимает 34-ю стройку в рейтинге WTA. На счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации. В 2024 году она дошла до четвертьфинала Australian Open, что стало ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В 2025 году спортсменка снялась с чемпионата в Австралии из-за простуды.

Турнир в Мериде относится к категории WTA 500, его проводят на покрытии «хард». Он продлится до 2 марта, его призовой фонд превышает $1 млн.

Об успехах российских теннисистов — в материале «Ъ» «Русские ракетки накрыли Персидский залив».