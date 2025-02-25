Трамп счел странным участие США в восстановлении Украины

Президент США Дональд Трамп назвал странной перспективу помощи Вашингтона в восстановлении Украины, напомнив об уже вложенных в страну миллиардах долларов. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном (трансляция велась на Youtube-канале пресс-службы Белого дома).

«Думаю, это немного странный вопрос. Мы вложились на $350 млрд, думаю, это довольно значительно»,— сказал господин Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Вчера, 24 февраля, президент Франции Макрон прибыл с дипмиссией в Вашингтон. На встрече лидеров двух стран планировалось обсудить «более широкие» взгляды ЕС на украинский кризис и рассмотреть вопрос отправки в Киев 30 тыс. миротворцев после прекращения боевых действий. С такой же целью 27 февраля к господину Трампу приедет премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Дональд Трамп не раз утверждал, что с 2022 года США направили не менее $350 млрд на поддержку Украины. Теперь страна хотела бы компенсировать все потраченные средства за счет прибыли от украинских минеральных ресурсов. Взамен, заверил глава Белого дома, Киев получит гарантии безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг предложение США, хотя ранее был его инициатором.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Мир в обмен на недра».