Российские войска взяли село Новолюбовка в ЛНР

Российская группировка войск «Запад» заняла село Новолюбовка в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщило Минобороны. Село находится в Кременском районе, южнее Макеевки.

Это уже второй населенный пункт в ЛНР, перешедший под контроль российской армии с начала года. 4 января Минобороны отчиталось о взятии населенного пункта Надия, 20 января — Новоегоровки.

Также Минобороны регулярно отчитывается о взятии населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). В частности, 18 февраля армия России взяла Ямполовку в ДНР. В декабре глава Минобороны Андрей Белоусов говорил, что под контролем ВСУ остается 25–30% территории ДНР.