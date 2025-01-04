Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Надия в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщило Минобороны. Село расположено в Сватовском районе на границе с Харьковской областью.

«Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики»,— сообщили в министерстве.

В последний раз село Надия упоминалось в сводке Минобороны 14 декабря 2024 года. Тогда ведомство сообщило об улучшении тактического положения группировки «Запад» в населенном пункте, а также в районе Оливовского Яра и Серебрянского лесничества ЛНР.

В середине декабря министр обороны Андрей Белоусов говорил, что в ЛНР украинская армия контролирует менее 1% территории. По его словам, в ДНР, Херсонской и Запорожской области ВСУ контролируют около 25–30% территорий.