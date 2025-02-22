МВД напомнило, когда в свидетельстве о рождении нужен штамп о гражданстве

В свидетельстве о рождении ребенка необязательно проставлять отметку о гражданстве России. Но это может понадобиться в ряде случаев — в частности, для получения материнского капитала, напомнили в Главном управлении по вопросам миграции МВД.

Также проставлять эту отметку необходимо:

при постановке или снятии ребенка с регистрационного учета по месту жительства;

при оформлении ребенку паспорта, в том числе заграничного;

для выезда в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, если у ребенка нет загранпаспорта или в российский паспорт его родителя не внесены данные о нем;

для оформления субсидируемых авиабилетов.

Проставить штамп можно в территориальном органе МВД, в подразделении ФГУП «Паспортно-визовый сервис» либо в ММЦ «Сахарово» в Москве. За рубежом проставить отметку можно в посольстве или консульстве, передает ТАСС.

18 февраля Госдума продлила программу материнского капитала до конца 2030 года. Ожидается, что около 4,9 млн семей получат право на маткапитал в 2027–2030 годах. На реализацию программы на этот период, по оценке властей, понадобится почти 2,8 трлн руб.

С 1 февраля 2025 года маткапитал проиндексировали: выплата на первого ребенка, рожденного/усыновленного не ранее 2020 года, составит 676 398 руб. За последующих детей родители получат 893 835 руб.

О мерах поддержки семей в РФ — в материале «Ъ» «Пропагандой и рублем».