Инфляция в Тамбовской области в январе составила 11,17%

Годовая инфляция в Тамбовской области составила 11,17% в январе 2025 года по сравнению с первым месяцем 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Тамбовстата, индекс потребительских цен в январе составил 101,3% по отношению к декабрю 2024 года. Продовольственные товары подорожали на 2,1%, непродовольственные — на 0,4%, а услуги — на 1,3%.

В Белгородской области годовая инфляция в январе составила 9,52%, в Воронежской — 11,09%, в Курской — 10,41%, в Липецкой — 10,48%, в Орловской — 10,02%.

Как экономика макрорегиона отреагировала на рост ключевой ставки в 2024 году читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов