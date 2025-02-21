Инфляция в Орловской области в январе составила 10,02%

Годовая инфляция в Орловской области составила 10,02% в январе 2025 года по сравнению с первым месяцем 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Орелстата, индекс потребительских цен в области в январе составил 100,79% по отношению к декабрю 2024 года. Продовольственные товары подорожали на 0,51%, непродовольственные — на 0,33%. Стоимость услуг выросла на 1,89%.

В Белгородской области годовая инфляция в январе составила 9,52%, в Воронежской — 11,09%, в Курской — 10,41%, в Липецкой — 10,48%.

Как экономика макрорегиона отреагировала на рост ключевой ставки в 2024 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь