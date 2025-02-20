Инфляция в Белгородской области в январе составила 9,52%

Годовая инфляция в Белгородской области составила 9,52% в январе 2025 года по сравнению с январем 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным Белгородстата, индекс потребительских цен в регионе в январе составил 101,17% по отношению к предыдущему месяцу, при цены на продовольственные товары повысились на 1,59% (8,57% год к году), на непродовольственные — на 0,95% (7,04%), услуги для населения подорожали на 0,8% (8,87%).

Банк России зафиксировал первое за последние пять месяцев снижение инфляционных ожиданий населения — при этом оценки наблюдаемых гражданами темпов роста цен остаются максимальными. Аналитики видят в этих данных признаки разворота ожиданий граждан по поводу будущей инфляции. Впрочем, судя по оценкам текущих потребительских трат и новых комментариев ЦБ, говорить об устойчивом снижении инфляции с последующим началом цикла смягчения денежно-кредитной политики пока не приходится.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Мария Старикова