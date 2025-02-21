Инфляция в Липецкой области в январе составила 10,48%

Годовая инфляция в Липецкой области составила 10,48% в январе 2025 года по сравнению с первым месяцем 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Липецкстата, индекс потребительских цен в области в январе составил 101,3% по отношению к декабрю 2024 года. Продовольственные товары подорожали на 1,4%, непродовольственные — на 0,7%. Стоимость услуг выросла на 1,9%.

В Белгородской области годовая инфляция в январе составила 9,52%, в Воронежской — 11,09%, в Курской — 10,41%.

Как экономика макрорегиона отреагировала на рост ключевой ставки в 2024 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь