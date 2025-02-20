Инфляция в Воронежской области в январе составила 11,09%

Годовая инфляция в Воронежской области составила 11,09% в январе 2025 года по сравнению с январем 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. По данным Воронежстата, индекс потребительских цен в регионе в январе составил 101,27% по отношению к предыдущему месяцу.

Цены на продовольственные товары год к году повысились на 13,1%, на непродовольственные — на 6,11%, услуги для населения подорожали на 13,97%.

Годовая инфляция в Белгородской области составила 9,52% в январе 2025 года по сравнению с январем 2024-го. По данным Белгородстата, индекс потребительских цен в регионе в январе составил 101,17% по отношению к предыдущему месяцу, при цены на продовольственные товары повысились на 1,59% (8,57% год к году).

Мария Старикова