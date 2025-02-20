Минфин США: санкции в отношении России могут быть смягчены или усилены

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент дал понять, что в США рассматривают как возможное смягчение санкционного режима в отношении России, так и его ужесточение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент (слева) и президент Украины Владимир Зеленский (12 февраля 2025 года)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент (слева) и президент Украины Владимир Зеленский (12 февраля 2025 года)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ответ на заданный ему корреспондентом Bloomberg вопрос о том, может ли режим санкций быть «отрегулирован» в ту или иную сторону, министр ответил, что это очень «хорошая трактовка» возможного развития событий. Он добавил, что президент Трамп «всецело привержен скорейшему завершению конфликта».

«Последовательность такова: приблизить украинцев к США через экономические связи, убедить американский народ, американскую публику, привести их на свою сторону,— цитирует Bloomberg господина Бессента.— А потом сказать русским, чтобы они садились за стол переговоров, с посылом такого рода, что, если нам будет нужно, мы ужесточим санкции». По словам господина Бессента, серьезные экономические интересы США на Украине станут для нее «щитом безопасности».

В интервью министр назвал «крайне неуместными» заявления Владимира Зеленского о том, что президент США может быть дезинформирован в том, что касается ситуации вокруг Украины, и повторил мысль Дональда Трампа о необходимости проведения там выборов. «Возможно, Украине необходимо продвинуться вперед в демократическом процессе»,— заметил он.

Подробнее о российско-американских отношениях — в материале «Ъ» «Изберись сам».