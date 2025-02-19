Спецпосланник США Келлог прибыл в Киев

Специальный США по Украине Кит Келлог прибыл в Киев, передает Reuters. В украинской столице его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк. Господин Келлог заверил, что в ходе визита обсудит гарантии безопасности Украины, а затем передаст содержание переговоров президенту США Дональду Трампу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник США по Украине Кит Келлог

Фото: Kacper Pempel / Reuters Спецпосланник США по Украине Кит Келлог

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии — слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем»,— сказал Кит Келлог журналистам после прибытия.

В Киеве, как ожидается, Кит Келлог встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым. Встреча состоится на фоне провалившейся попытки Вашингтона и Киева договориться о доступе США к украинским редкоземельным металлам, чтобы компенсировать затраты на военную поддержку Украины. Владимир Зеленский, в частности, настаивал, что соглашение должно включать в себя гарантии безопасности страны.

Накануне в Эр-Рияде состоялась встреча делегаций России и США, где в том числе было решено сформировать переговорные группы для решения конфликта на Украине. Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что США выбрали Кита Келлога своим представителем на переговорах с Киевом и Европой.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Украина за скобками».

Лусине Баласян