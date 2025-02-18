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Коммерсантъ FM
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Дмитриев: делегации России и США общались в Эр-Рияде «на равных»

В ходе встречи делегаций США и России в Эр-Рияде обе стороны «начали слушать друг друга», заявилглава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его оценкам, представители Москвы и Вашингтона отнеслись друг к другу «с уважением, как к равным».

Господин Дмитриев сказал агентству Reuters, что пока рано говорить о достигнутых компромиссах по итогам переговоров.

Также господин Дмитриев сообщил, что Москва передала Вашингтону несколько предложений о сотрудничестве в инвестиционно-экономической сфере. По словам главы РФПИ, прогресс в этом направлении может наблюдаться в ближайшие два-три месяца.

Сегодня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры американской и российской делегаций. Участвовавший во встрече помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли успешно, стороны договорились в дальнейшем учитывать интересы друг друга.

Российскую сторону на переговорах представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Итоги переговоров Эр-Рияде — в онлайн-трансляции.

Фотогалерея

Встреча в Эр-Рияде

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Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: МИД РФ

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

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Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: МИД РФ

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

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