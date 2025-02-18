Дмитриев: делегации России и США общались в Эр-Рияде «на равных»

В ходе встречи делегаций США и России в Эр-Рияде обе стороны «начали слушать друг друга», заявилглава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его оценкам, представители Москвы и Вашингтона отнеслись друг к другу «с уважением, как к равным».

Господин Дмитриев сказал агентству Reuters, что пока рано говорить о достигнутых компромиссах по итогам переговоров.

Также господин Дмитриев сообщил, что Москва передала Вашингтону несколько предложений о сотрудничестве в инвестиционно-экономической сфере. По словам главы РФПИ, прогресс в этом направлении может наблюдаться в ближайшие два-три месяца.

Сегодня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры американской и российской делегаций. Участвовавший во встрече помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли успешно, стороны договорились в дальнейшем учитывать интересы друг друга.

Российскую сторону на переговорах представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Итоги переговоров Эр-Рияде — в онлайн-трансляции.