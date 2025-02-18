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Глава РФПИ: хорошие отношения между РФ и США важны для всего мира

Хорошие отношения между Москвой и Вашингтоном важны для всего мира. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью Associated Press на полях встречи высоких представителей РФ и США в Эр-Рияде. По его словам, только совместная работа может привести к решению глобальных проблем.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

«Хорошие отношения между США и Россией очень важны для всего мира»,— сказал господин Дмитриев в беседе с AP. «Только вместе Россия и США смогут отреагировать на множество мировых проблем, урегулировать глобальные конфликты и предложить решения»,— добавил он.

Утром во вторник, 18 февраля, делегации России и США начали официальные переговоры в столице Саудовской Аравии. Российскую сторону представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Мир на двоих».

Анастасия Домбицкая

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