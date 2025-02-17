Кит Келлог: Украине никто не будет навязывать мирное соглашение

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что он не будет советовать Киеву соглашаться на любую сделку, о которой договорится президент США Дональд Трамп для урегулирования конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

«Решение украинцев — это решение Украины»,— заявил господин Келлог журналистам после переговоров с союзниками США в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (цитата по AFP). «Зеленский является избранным лидером суверенной нации, и эти решения принадлежат ему, и никто не будет навязывать их избранному лидеру»,— добавил он. Господин Келлог считает, что Россия и Украина готовы прекратить боевые действия, поскольку ни одна из сторон не может одержать решающую победу на поле боя.

Представители РФ не раз говорили, что не считают президента Украины Владимира Зеленского легитимным главой государства, а поэтому Россия не будет вести с ним переговоры. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сегодня заявил, что исполнением будущих договоренностей по Украине должна заниматься легитимная власть, которая будет избрана в стране демократическим путем. Об этом также заявлял президент России Владимир Путин. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Москва готова к переговорам с господином Зеленским, несмотря на его «большие проблемы де-юре».

Подробнее об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».