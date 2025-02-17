Небензя: Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы

Исполнением будущих договоренностей по Украине должна заниматься та власть, которая будет избрана в стране демократическим путем, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Небензя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Василий Небензя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Необходимо, чтобы реализацией новых договоренностей занималась та власть, которая будет искренне в этом заинтересована и которая появится по итогам демократических выборов»,— сказал он на заседании, приуроченном к 10-й годовщине принятия резолюции Совбеза ООН, которая утвердила «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (цитата по ТАСС). Также он заявил, что Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России.

Кроме того, господин Небензя заявил, что обсуждаемые сейчас параметры урегулирования военного конфликта «покажутся украинским властям несбыточной мечтой», если европейские политики «не одернут» президента Украины Владимира Зеленского.

Господин Небензя до этого уже заявлял, что Россия будет вести переговоры только с легитимной властью Украины. Заявлял об этом и президент России Владимир Путин. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Москва готова к переговорам с господином Зеленским, несмотря на его «большие проблемы де-юре».

Срок полномочий президента Владимира Зеленского официально истек 20 мая 2024 года. Он продолжает занимать пост главы государства, ссылаясь на действие в стране военного положения.

Подробнее об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».