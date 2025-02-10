Небензя: мирный договор возможен только с легитимной властью Украины

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва считает «принципиально важным», чтобы любые потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны законным руководством Украины. Он отметил, что декрет президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией и его нелегитимность могут «осложнить переговорный процесс и юридическую фиксацию его итогов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постпред России при ООН Василий Небензя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Постпред России при ООН Василий Небензя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если переговоры будут нелегитимными, значит и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными. Принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия»,— сказал господин Небензя в интервью «РИА Новости».

Российская сторона, отметил Василий Небензя, неизменно заявляла о готовности к диалогу «со всеми лицами, заинтересованными в поиске устойчивого долгосрочного мира на взаимоприемлемых условиях». При этом, добавил он, в контексте украинского конфликта важно определить, кто будет подписывать потенциальные мирные соглашения и как они будут юридически оформлены.

5 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Владимиром Зеленским, несмотря на его «большие проблемы де-юре» с точки зрения легитимности. Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского официально истек 20 мая 2024 года. В мае прошлого года Владимир Путин говорил, что, по «предварительной оценке», единственная легитимная власть на Украине после 20 мая — Верховная рада и ее спикер.

О вариантах урегулирования военного конфликта — в материале «Ъ».