Сенатор Пушков: Евросоюз надеется, что Трамп отступит от мира на Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал экстренный саммит стран Европы, который пройдет сегодня в Париже. Он назвал участников встречи противниками мира на Украине. Также господин Пушков заявил, что лидеры стран хотят надавить на президента США Дональда Трампа, чтобы тот отступил от своих намерений урегулировать конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Наша оценка: атмосфера между Трампом и агрессивно настроенной частью Европы накаляется... Они рассчитывают, что под их давлением Трамп даст задний ход. Увещевания со стороны администрации Трампа не помогут, только серьезные шаги в их адрес. У Трампа есть такие возможности»,— написал российский сенатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, господин Пушков процитировал главу МИД Венгрии Петера Сийярто. Тот заявил, что страны, принимающие участие в саммите, «хотят сделать все от них зависящее, чтобы предотвратить мирное решение конфликта», а также назвал лидеров государств противниками господина Трампа.

На сегодняшнем экстренном саммите страны обсудят возможную отправку миротворческого контингента на Украину для контроля за режимом прекращения огня, писала Financial Times. Ожидается, что во встрече будут участвовать главы правительств Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, Великобритании. Как сообщало агентство AFP, Германия выступила против отправки миротворцев, если в этом не будут участвовать США.

Подробнее о переговорном процессе по Украине — в материале «Ъ» «Шумят, но и не только».