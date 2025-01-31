Строительство Дома анимации в Воронеже оценили в 595 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области объявило конкурс по выбору подрядчика для строительства Дома анимации на улице Куколкина в облцентре. Начальная цена контракта составляет 595,4 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Источник финансирования — областной бюджет. Большую часть средств планируют выделить в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит построить пятиэтажное здание площадью 8,5 тыс. кв. м на участке на 3,9 тыс. кв. м. Оно должно предусматривать 353 рабочих места для сотрудников анимационной студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) и подземную парковку на 24 места. В ноябре 2024 года губернатор Александр Гусев рассказывал, что здание будет напоминать по форме глыбу льда. На первом этаже планируется разместить общественные пространства и вход в офисную часть. С первого по четвертый этаж предусмотрен атриум, а часть трехуровневой кровли должна быть эксплуатируемой. Также в здании планируется создать музей анимации и областной креативный колледж.

Работы требуется выполнить с даты заключения контракта до 1 мая 2027 года. Гарантия на объект составит пять лет.

Подавать заявки на участие в торгах можно до 17 февраля, итоги планируется подвести 20 февраля. В первую очередь будет учитываться ценовое предложение (значимость критерия — 60%), во вторую — квалификация участника (40%).

В 2023 году контракт на проектирование Дома анимации за 10,9 млн руб. выиграла воронежская компания «Совтехэко», известная новогодним оформлением площади Ленина в облцентре за 65,4 млн руб. в 2022 году.

Изначально строительство Дома анимации за 300 млн руб. инициировала анимационная студия «Воронеж». Она провела конкурс на лучший проект в 2019 году. В 2020-м был заложен первый камень, однако работы так и не начались. В конце 2022 года воронежские власти решили вложить в этот проект бюджетные средства. Тогда источник «Ъ-Черноземье» в отрасли говорил, что сумма в 300 млн на строительство уже неактуальна.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье» «Wizart Animation переселится в замок Снежной королевы».

Алина Морозова